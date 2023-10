MONTALTI DI CASTRO - Salta ancora la mozione di sfiducia.

Si è svolto ieri l’altro il consiglio comunale e, per l’opposizione era una seduta importante perché, sul tavolo, c’era la votazione della sfiducia alla sindaca Emanuela Socciarelli per l’arcinota querelle sulla «mela marcia». Votazione che è saltata per un impedimento dell’ex assessore all’Urbanistica e Lavori pubblici Francesco Corniglia, che non si è presentato in aula per motivi di salute (sui social avrebbe scritto di essere in ospedale).

Archiviata, dunque, la questione sfiducia, arrivano però brutte notizie sul fronte dei finanziamenti.

Pare infatti che sia proprio riconducibile a Corniglia la perdita di contributi per un milione di euro legati al progetto “Sport e Periferie 2022” che prevedeva, secondo l’ex assessore, lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico del palazzetto dello sport. In realtà, il progetto della vecchia amministrazione era già pronto e incentrato sul rifacimento del tetto. Un giornale locale evidenziò come fosse tuttavia impensabile presentare un progetto realizzato in 48 ore e allegarlo al bando regionale “Sport e Periferie 2022”.

Il progetto fu affidato a Pierluigi Campolungo, che si concentrò sul rifacimento del tetto. Il risultato è stato che, per una questione di tempi, i fondi sono persi.

