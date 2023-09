CERVETERI - La città etrusca approva il regolamento del consiglio comunale dei giovani. «Si tratta di un atto che interessa tutti, che non ha colore politico», ha commentato il sindaco Elena Gubetti. «Questo regolamento rispecchia in pieno quel principio di vedere i giovani come una grande risorsa per la nostra collettività: su di loro vogliamo puntare, vogliamo investire e coinvolgerli in maniera attiva nella vita amministrativa. Questo è uno strumento di condivisione, di partecipazione, di ascolto che educherà e formerà i giovani ad entrare sempre di più nei meccanismo della macchina comunale. L’obiettivo è quello di trasmettere loro il rispetto delle istituzioni, sia dei luoghi che delle stesse persone che rivestono ruoli istituzionali, valori che troppo spesso anche agli adulti sfuggono».

