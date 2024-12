FIUMICINO - Durante l’ultimo Consiglio comunale tenutosi ieri è stato approvato il “Regolamento comunale sul servizio educativo per il diritto allo studio, all’autonomia e all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità”.

«È stato un impegno prioritario per noi l’approvazione del nuovo ‘Regolamento sul servizio educativo per il diritto allo studio all’autonomia ed all’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità’. – dichiara l’assessore alle pari opportunità, Monica Picca -. Per la nostra Amministrazione, è cruciale valorizzare il ruolo della persona e della famiglia, promuovendo azioni e programmi volti al miglioramento della qualità della vita, alla riduzione dei bisogni e dei disagi legati all’inadeguatezza economica, alle difficoltà sociali ed alla mancanza di autonomia delle persone con disabilità. Il nostro obiettivo è garantire ai cittadini un sistema integrato di servizi sociali e interventi mirati».

Approvata anche la delibera sul “Premio Donna” che sarà assegnato in data 8 marzo, alle ore 18, in Aula consiliare alle donne che si sono distinte nei seguenti ambiti: sociale, cultura, sport, sanità, imprenditoria, pari opportunità, volontariato e sicurezza. Le segnalazioni dovranno essere presentate entro il 6 marzo alla mail: pari.opportunità@comune.fiumicino.rm.it e saranno valutate dall’assessorato alla cultura e dall’assessorato alle pari opportunità.

«Le donne devono essere valorizzate ogni giorno, perché rappresentano una figura fondamentale nel sociale, nella famiglia e nel lavoro. Se riuscissimo a ricordare la centralità del ruolo ricoperto dalla donna, potremmo finalmente compiere ulteriori passi in avanti per il raggiungimento della parità di genere. – sottolinea l’assessore, Monica Picca – Con il premio donna il Comune di Fiumicino dedica questa giornata a tutte le donne, per rendere omaggio al talento femminile ed alla missione di essere madre».

Approvata anche la variazione al piano regolatore cimiteriale del cimitero comunale di Santa Ninfa “Parco dell’acqua e del vento”, nel rispetto dell’attuazione dell’intera struttura cimiteriale nonché del miglioramento dei servizi annessi. E’ stata confermata la variante urbanistica inerente alla realizzazione di loculi e ossari nuovi necessari a causa del forte incremento delle richieste di sepoltura. La variante originale prevedeva infatti la realizzazione di cappelle di famiglia che però avrebbero occupato molto più spazio garantendo meno posti disponibili rispetto alle necessità.

Tale variazione era stata richiesta dai giorni scorsi dall’opposizone che avevano «presentato una proposta relativa all’approvazione della variazione al piano regolatore cimiteriale del nuovo Cimitero Comunale Santa Ninfa“ - dichiara il consigliere Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo Partito Democratico.

«Nello specifico,- spiega – tenendo conto che attualmente circa il 20% dei loculi del cimitero è utilizzato dai residenti di Fiumicino, mentre tutti gli altri provengono da Roma, avevamo chiesto di dare mandato agli uffici di valutare entro l’anno corrente la possibilità di concordare con la società concessionaria la fattibilità di una revisione delle tariffe con una scontistica a favore dei cittadini residenti nel Comune di Fiumicino. Al netto di tale proposta, abbiamo accolto la richiesta della maggioranza di ritirare l’emendamento per formulare un documento comune da portare all’attenzione della società Santa Ninfa in qualità di concessionaria per ottenere un risultato ancor più proficuo a favore dei cittadini di Fiumicino, affinché possano versare la stessa cifra che potrebbero pagare nei cimiteri di Palidoro e Porto».