CERVETERI - «Partecipazione degli iscritti al voto straordinaria» per il primo congresso di Italia Viva. «Nella modalità online - commentano gli attivisti etruschi - hanno votato circa l'80% dei circa 6800 preregistrati, mentre nei seggi fisici, distribuiti sul territorio, si stima che oltre 8mila persone si sono recate a votare. Numeri - proseguono - che testimoniano il forte senso di appartenenza e l'energia della comunità di Italia Viva. Gli attivisti di Cerveteri, in considerazione dell’alto numero degli iscritti a livello locale, hanno ospitato il seggio, allestito in via Sergio Angelucci 11 a Cerenova, che dava la possibilità di voto anche agli iscritti di altri comuni limitrofi. La risposta degli iscritti di Cerveteri è stata notevole e stimolante per tutti noi attivisti: è evidente che la nostra comunità ha una gran voglia di partecipazione alla vita del nostro partito. Auguriamo buon lavoro a Vincenzo Marcorelli e Felice Casini che andranno a ricoprire rispettivamente la carica di presidente provinciale e regionale. Oltre al nostro Matteo Renzi che ricoprirà la carica di presidente nazionale del partito».

