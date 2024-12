CERVETERI - È tempo di scegliere il presidente comunale per Italia Viva. Appuntamento domani mattina alle 10 al Gran Bar Tirreno a Cerenova con il primo congresso nel comune etrusco, del partito. «Dopo il 1° Congresso di Italia Viva per l'elezione del presidente nazionale, regionale, provinciale, dei comuni capoluogo delle città metropolitane, di Roma Capitale si svolgeranno i congressi territoriali e comunali su tutto il territorio nazionale - spiegano da Iv - Una volta concluse queste attività il partito avrà quindi un’organizzazione strutturata che sarà fondamentale per dare continuità ad un partito che ha già una storia. E soprattutto per essere pronti per le importanti elezioni Europee della prossima primavera. Solo un partito strutturato nelle istituzioni di governo e con una classe dirigente condivisa dalla base potrà essere una comunità politica con una decisa identità e una indiscussa credibilità. In questo modo si raggiunge l’obiettivo di facilitare la costruzione di una forza attrattiva per tutti coloro che hanno la passione per la politica e un polo attrattivo per tutti gli elettori che, non soddisfatti delle proposte della destra e della sinistra del Paese, credono nell’Europa e nelle politiche di sviluppo».

