«Le mie più vive congratulazioni al nuovo responsabile dell'organizzazione di Forza Italia: Francesco Battistoni saprà svolgere un lavoro eccellente con la passione, l'impegno e la serietà che lo hanno sempre contraddistinto all'interno del partito. Assume un incarico importante e centrale nel partito. A lui i miei migliori auguri di buon lavoro». Così, in una nota, il presidente del consiglio provinciale e capogruppo provinciale di Forza Italia, Gianluca Quadrini, che si complimenta anche con i deputati Raffaele Nevi e Alessandro Battilocco per i nuovi incarichi assegnati nel corso della riunione della segreteria dal vicepremier, Antonio Tajani, che ha indicato Nevi, come responsabile della comunicazione, e Alessandro Battilocchio come responsabile della campagna elettorale.

«Un sincero e caloroso augurio di buon lavoro anche ai deputati Raffaele Nevi e Alessandro Battilocco, persone come loro e come Francesco Battistini hanno portato Forza Italia ad essere il partito di maggior affidabilità», conclide Quadrini.