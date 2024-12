ALLUMIERE – «L'azienda interinale coinvolta nello scandaloso caso di Allumiere ora al centro di una simile vicenda a Bari». L’onorevole Marco Silvestroni, senatore di Fratelli d’Italia e presidente della Federazione della provincia di Roma interviene sul caso che ha coinvolto il paese collinare, invocando una indagine della commissione parlamentare antimafia.

«Le assunzioni sono per caso state strumento di potere elettorale? - chiede Silvestroni - A questa risposta può rispondere una indagine della commissione parlamentare Antimafia che spero indaghi sui collegamenti tra Concorsopoli Lazio e l’inchiesta a Bari».

Secondo quanto emerso in queste ore l'ombra della criminalità organizzata sembra allungarsi su una rete di influenze politiche e assunzioni irregolari. Da Bari ad Allumiere, un filo rosso sembra collegare questi casi saliti alla ribalta della cronaca, e al centro si troverebbe la società Studio Staff.

L'inchiesta sull'Amtab, l'azienda di trasporto di Bari, ha rivelato una rete di assunzioni irregolari, coinvolgendo il clan Parisi. Secondo quanto sarebbe emerso dalle indagini, il clan Parisi avrebbe imposto assunzioni tramite l'agenzia Studio Staff, che avrebbe organizzato concorsi truccati per autisti. Qui entra in scena Allumiere. La stessa Studio Staff RU srl è nota per aver organizzato la Concorsopoli di Allumiere nel 2020. Questo scandalo ha visto l'assunzione di decine di politici e amici dei politici, costando il posto e la carriera politica a Mauro Buschini, che si dimise da presidente del consiglio regionale del Lazio. Gli atti preparatori di quel concorso si sono svolti nel 2019, e portano la firma di Emanuela Sgamma, all'epoca impiegata del Comune di Allumiere (non indagata).

