NEPI - Anche quest’anno il Comune di Nepi ha avuto il riconoscimento di Comune Riciclone , risultando il primo Comune della Provincia e uno tra i pochi Comuni del Lazio che lo hanno ottenuto.

In una delle ultime rilevazioni mensili la percentuale di rifiuto differenziato si è attestata all’86% , un traguardo ragguardevole .

«Il mio ringraziamento a tutti quei nepesini che si impegnano a differenziare il rifiuto e un invito a quei pochi che ancora si ostinano a non adeguarsi e che vanno incontro a pesanti sanzioni pecuniarie». E’ il commento del sindaco Franco Vita, che aggiunge: «Un vivo ringraziamento al consigliere comunale delegato all’ambiente e al decoro urbano De Fazio Francesco , che con impegno segue tutti i giorni che la raccolta avvenga regolarmente e che rappresenta un costante punto di riferimento per tutti i cittadini . Per ultimo un ringraziamento agli operatori della Tekneko che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante riconoscimento».

«Il Comune di Nepi - dice in conclusione il primo cittadinp - si conferma ai primi posti nella nostra provincia per i risultati raggiunti in tutti i campi».

