VITORCHIANO – Proseguono i lavori di efficientamento energetico del palazzo comunale di Vitorchiano. «Si tratta – afferma l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – di azioni rese possibili grazie alla terza tranche dei fondi previsti dal decreto Crescita, i quali consentiranno di proseguire nel virtuoso percorso di tutela ambientale e risparmio energetico intrapreso da alcuni anni dalla nostra amministrazione. Questi lavori prevedono, tra l’altro, la sostituzione integrale dei vecchi corpi illuminanti, in corso proprio in questi giorni, la sostituzione delle caldaie, già eseguita, e degli infissi, nonché la posa di valvole termostatiche a tutti i caloriferi. Interventi che si inseriranno perfettamente nel contesto storico e architettonico dell’edificio, rendendolo ancor più fruibile e permettendo al contempo di limitare assorbimento, dispersioni e costi». «Tali opere di efficientamento – ricorda il sindaco Ruggero Grassotti – rientrano nel più ampio programma di tutela ambientale e risparmio energetico portato avanti dal Comune sia attraverso il servizio di raccolta e gestione rifiuti avviato nel 2012 e potenziato nel 2018, che negli ultimi anni ha già permesso a Vitorchiano di divenire un punto riferimento nella Tuscia e nel Lazio, sia con l’attuazione di specifici interventi sul patrimonio immobiliare e sulle infrastrutture comunali».

Sono stati infatti numerosi, negli ultimi anni, gli interventi sugli immobili scolastici e su alcuni tratti della pubblica illuminazione. A questi si aggiungeranno presto ulteriori attività volte all’efficientamento degli impianti di illuminazione in località Pallone e Paparano. «Oltre a tutto ciò – aggiunge il consigliere delegato all’ambiente Marco Salimbeni – abbiamo costituito la comunità energetica, su cui abbiamo lavorato da mesi fin dall’insediamento, con l’obiettivo di permettere e sostenere l’attuazione di comprensori di abitazioni e attività privati che siano autonomi dal punto di vista energetico. A breve pubblicheremo l’avviso per l’adesione». «Scelte e lavori – conclude l’assessore Cruciani – che si tradurranno anche in una riduzione dei consumi, contribuendo a compensare, almeno in parte, i forti aumenti dei costi energetici registrati negli ultimi due anni».