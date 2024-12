CVITAVECCHIA – «È con soddisfazione che annunciamo la nomina di tre dei nostri stimati consiglieri a presidenti delle commissioni comunali. La conduzione di una commissione consiliare rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto finora e una straordinaria opportunità per contribuire ulteriormente allo sviluppo della nostra comunità». Lo conferma il M5S, soddisfatto per la nomina di Alessandra Lecis, presidente della commissione istruzione, Dario Menditto presidente della commissione urbanistica e Flavio Fustaino, presidente della commissione bilancio «i quali – hanno spiegato dal partito – sapranno portare avanti con successo i loro incarichi, contribuendo in maniera significativa al benessere della nostra comunità. Queste nomine non solo costituiscono una grande soddisfazione per tutto il nostro gruppo, ma consentiranno di esercitare con maggiore consapevolezza un ruolo determinante nei lavori della consiliatura in settori determinanti nel disegno della città che verrà. Questo riconoscimento rafforza la nostra determinazione a proseguire sulla strada intrapresa – hanno concluso - con l'obiettivo di continuare a lavorare per il bene comune e di rispondere con efficacia alle necessità dei nostri cittadini».