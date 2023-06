CIVITAVECCHIA – Non c’è pace in maggioranza. Ogni occasione sembra essere buona per scatenare litigi e discussioni, come accaduto questa mattina. Il nodo del contendere, stavolta, è stata la votazione del presidente della commissione urbanistica, dopo gli ultimi rimpasti e i nuovi innesti. Il consigliere di FdI Raffaele Cacciapuoti era pronto a tenere l’incarico, con Marino che però ha rivendicato la presidenza della Lega, proponendo Giammusso. E sarebbe intervenuto anche l’assessore Vitali a sostegno di questa tesi, scontrandosi apertamente con Cacciapuoti, che però dovrebbe essere confermato giovedì.

