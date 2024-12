CIVITAVECCHIA – «Il Commissario per il dopo carbone voluto dal Governo e proposto dal parlamentare del Territorio On Alessandro BATTILOCCHIO a significare l'attenzione dell'esecutivo verso il comprensorio di Civitavecchia segna una svolta importante. Tale figura può essere decisiva se saprà cogliere le potenzialità che offre il territorio per creare i posti di lavoro che si perdono con la prossima chiusura della CENTRALE ENEL».

Lo dicono gli esponenti della Lega Antonio Giammusso, Pasquale Marino ed Emanuela Di Paolo

La LEGA pone in evidenza:

1) La locale società agricolo-serricola-vivaistica Albani &Ruggieri , ha inviato nei mesi scorsi agli organi competenti della transizione Ecologica (Governo, Regione, Comune e Autorità Portuale)la proposta di produzione industriale di IDROGENO VERDE, combustibile ottimo e sicuro per la trazione terrestre, navale aerea, ecc. La società propone lo strumento DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA ai sensi della Legge 662/96 e mette a disposizione investimenti privati di oltre 100 milioni di euro provenienti da fondi di investimento. Il progetto prevede, tra l'altro, l'installazione OFF-SHORE di pannelli solari fluttuanti. Posti di lavori prevista circa 400 unità. Il commissario sicuramente potrà snellire l'iter burocratico delle autorizzazioni necessarie;

2) Istituzione del distretto Energetico e CER secondo quanto previsto dal PNRR e dal Green Deal Europeo ed il Piano Regionale Transizione Ecologica del 2022 secondo gli studi della università la Sapienza e Delibera C.C. 22 del 23/3/23 del comune di Civitavecchia ;

3) Cantieristica Navale del diporto. Il cantiere Navale TAKOA di Genova che costruisce mega imbarcazioni di lusso e già operante da qualche mese nell'area portuale ed ha assunto 80 persone e ne prevede altri 100 quando a regime . Occorre sostenerlo per ampliare il cantiere magari realizzare il bacino di carenamento necessario per le manutenzioni delle navi ed imbarcazioni;

3) La realizzazione delle terme;

4) La riattiattivazione della tratta ferroviaria Civitavecchia-Orte (La lega ha presentato in Regione apposito emendamento per il finanziamento alle legge finanziaria di stabilità 2025);

4) Bonifica di Italcementi e costruzione di un centro direzionale per gli uffici pubblici ed altro. Ricordiamo che l'area è stata acquisita dal Comune grazie ai finanziamenti di 35 milioni del Ministro Salvini a cui la Lega Civitavecchia fa le congratulazioni per l' assoluzione al processo di Palermo del 20 /12/24.

«Infine – concludono dalla Lega – condividiamo a pieno l'iniziativa di Battilocchio per l'istituzione del Commissariato al quale diamo il nostro appoggio e lo invitiamo a credere di quanto sopra proposto. Buon Natale e Buone Feste».

©RIPRODUZIONE RISERVATA