BAGNOREGIO - Si sono conclusi i lavori al Forum di Macao, dove il ministro Daniela Santanchè ha presieduto il panel italiano “L'Italia come destinazione turistica per gli asiatici”.

Tra i borghi italiani promossi dall’onorevole Santanché in Corea del Sud spiccano anche quelli della Tuscia, con un particolare rilievo a Civita di Bagnoregio. Civita si è quindi resa protagonista dell'azione di promozione sostenuta dal ministero del Turismo. A livello internazionale cresce l'interesse verso il territorio italiano, con particolare interesse ed attenzione verso i piccoli borghi, gioielli di storia, cultura, enogastronomia localeche deve essere promossa e valorizzata. Nell'azione di comunicazione promossa dal Ministero del Turismo l'immagine di Civita è stata scelta come uno dei simboli per accrescere e promuovere l'interesse verso l'Italia.«Un risultato importante quello ottenuto che avrà una ricaduta notevole sul territorio della Tuscia e su Civita di Bagnoregio in particolare, che, come ha affermato il sindaco Luca Profili, da anni sta lavorando per la promozione del turismo, con il mercato asiatico che rappresenta una parte sempre più rilevante dei flussi turistici sui nostri territori». Lo affermano Emanuela Stella e Alessandro Pontuale, responsabili provinciali del dipartimento Turismo Fratelli d'Italia Viterbo.«Dobbiamo comunicare al mondo l'incredibile bellezza della Tuscia, la ricchezza del nostro territorio», conclude Marco De Carolis, responsabile regionale del Dipartimento. «Un risultato straordinario ottenuto anche grazie all'ottimo lavoro dell'onorevole Rotelli e dalla collega Caramanna».

©RIPRODUZIONE RISERVATA