BAGNOREGIO – Civita di Bagnoregio protagonista dell’azione di promozione che il Ministero del Turismo sta portando avanti in Corea del Sud. In queste ore il ministro del Turismo Daniela Santanché si trova proprio in visita nel Paese asiatico, per rinsaldare i rapporti di amicizia e scambio con l’Italia. «Considerando il crescente interesse per l’Italia, dobbiamo rafforzare la promozione soprattutto di destinazioni lontane dai circuiti classici del turismo, ma di grande fascino come i piccoli borghi dove la cultura, l’enogastronomia e lo sport diventano, insieme alle bellezze naturali, fonte di richiamo, ed è anche per questo che l’Italia è stata la principale destinazione europea per i turisti coreani. E, nonostante la pausa dovuta alla pandemia, gli arrivi stanno tornando ad aumentare in modo significativo». Queste le parole del ministro del Turismo Daniela Santanchè nell’arco della sua visita istituzionale a Seoul – la prima di un ministro italiano dalla fine della pandemia. Nell’azione di comunicazione che il Ministero sta portando avanti in Corea l’immagine di Civita è tra quelle selezionate per accrescere e promuovere l’interesse verso l’Italia. «Siamo orgogliosi di questa importante azione di promozione nel Sud-Est asiatico – commenta il sindaco di Bagnoregio Luca Profili -. Il mercato turistico asiatico è strategico e la presenza di coreani da diversi anni ha già un peso interessante sui flussi di Civita. Ringraziamo il ministero del Turismo e la ministra Daniela Santanché per quanto stanno facendo. Ringrazio l’onorevole Mauro Rotelli, deputato viterbese, che si sta spendendo per cogliere ogni occasione di promozione per il nostro territorio di Tuscia, e l’onorevole Gianluca Caramanna». «La Corea è, da diversi anni, uno dei Paesi del Sud Est asiatico, più presente nei flussi turistici che registriamo a Civita – così l’amministratore unico di Casa Civita Francesco Bigiotti -. Guardiamo con ottimismo a tutte le azioni di promozione che vengono intraprese per comunicare al mondo le bellezze dei nostri territori».

