CANEPINA - Si è svolto sabato scorso il primo consiglio comunale dopo le recenti elezioni. Lorenzo Fanelli è stato indicato capogruppo del gruppo consiliare “Civica per Canepina”. Fanelli guiderà i giovani neoconsiglieri Innocenzo Proietti e Giuseppe Antonini. Nel corso del consiglio sono state costituite le commissioni consiliari. Al termine il capogruppo Fanelli ha dichiarato: «Faremo un’opposizione responsabile ma severa, saremo i garanti dei cittadini affinché siano sempre informati su tutto».

Come primo atto, “Civica per Canepina” si è opposta all’aumento della Tari, che colpirà famiglie e attività commerciali. Infatti la maggioranza si è ben guardata di votarlo prima delle elezioni comunali di 20 giorni fa. La maggioranza, come da noi previsto, continua con la vessazione del contribuente attraverso la tassazione.

Inoltre, il gruppo non ha votato il rendiconto di bilancio 2023. L’hanno fatto votare anche ai nuovi consiglieri, ancora ignari di tutte le informazioni necessarie e atto che spettava, a nostro avviso, al vecchio organo consiliare.

«“Civica per Canepina” garantirà anche il rispetto per il consiglio comunale, che deve essere il luogo della discussione e della sintesi, e non semplicemente una sede dove si ratificano decisioni prese altrove. Il nostro impegno per Canepina e per tutti i cittadini continuerà con dedizione», fa sapere Fanelli. «Auguriamo un buon lavoro al nuovo sindaco Aldo Maria Moneta e ai nuovi consiglieri. Saremo sempre a disposizione dei cittadini», conclude.

