CERVETERI - È arrivata «una risposta sostanzialmente gradita» da parte del sindaco. Oggetto dell'argomento: il degrado di alcune arterie stradali del territorio etrusco e quello dei cimiteri comunali. A commentare la risposta del primo cittadino Gubetti al Question Time di martedì è stato il consigliere Gianluca Paolacci firmatario dell'interrogazione discussa. «Sono stati stanziati 350mila euro per il cimitero del Sasso e 180mila euro per quello di Ceri e di via Rosati». Ora, però, i riflettori sono puntati sulle tempistiche di intervento, «un problema atavico» spiega Paolacci «che non riescono a gestire, ma il fatto che ci sia un preventivo di spesa mi fa ben sperare». Positiva anche la risposta arrivata per quanto riguarda le strade, in particolar modo via Eucalipti, via Volterra e la Furbara-Sasso nel tratto che passa da Due Casette. «Sono brutte sia dal punto di vista del degrado che della viabilità», prosegue ancora Paolacci, «perché le radici dei pini hanno creato dissesti e disagi per chi transita». «È ora che questa amministrazionesi scrolli di dosso questo immobilismo. Va bene le feste, le sagre, ma il cittadino vuole vedere anche dei cambiamenti sostanziali».



IN CONSIGLIO UNA MOZIONE SULL'OROLOGIO

E se delle risposte sono arrivate per cimiteri e strade, ora si aspetta una risposta anche per quanto riguarda lo storico orologio, fermo da anni. Se ne discuterà oggi in consiglio comunale con una mozione presentata sempre dal consigliere Paolacci. «L'amministrazione ha il dovere di rimettere in funzione questa meraviglia che può essere attrattativa per il turista. È uno dei pochi che ha un meccanismo a sei ore e funziona ancora. Ho anche suggerito di creare un circuito, con gli altri paesi in cui è presente un orologio di questo tipo, per creare dei tour con delle spiegazioni storiche, del funzionamento, del perché venivano installati. Viviamo in una città - conclude il consigliere - dove tutto quello che ci circonda è cultura, arte e va trasformato in economia perché si deve creare turismo»

