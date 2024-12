LADISPOLI - Un bel tratto di ciclabile da rifare. Ma non un caso isolato. A puntare i riflettori sui disagi vissuti dai residenti di via Venezia e soprattutto per lo smantellamento del tracciato rosso (ultimato solo la scorsa settimana) a causa della sovrapposizione di interventi in quella strada per il passaggio di sottoservizi è il Partito democratico ladispolano.

«Non abbiamo fatto in tempo a scrivere il post riguardo la dubbia bellezza del tratto della pista ciclabile di Via Venezia che l’amministrazione ci sorprende facendo dei lavori sulla stessa pista appena verniciata e quasi pronta. Il risultato è che un pezzo della via è da rifare completamente. Questo si traduce in uno spreco di tempo e denaro pubblico ai danni della collettività». E i dem evidenziano come non si tratti di un caso isolato. «È successo - spiegano - quando hanno rifatto le strade e subito dopo i lavori per la fibra andando a rovinare il nuovo asfalto ed è successo con la stessa pista ciclabile nel tratto di via Roma. Quello che è chiaro ed evidente non è sicuramente il tragitto della pista ciclabile ma la totale mancanza di programmazione e una visione d’insieme della città. Tutto a discapito delle tasche dei cittadini». Intanto, a proposito della ciclabile che dovrebbe collegare la stazione ferroviaria a Torre Flavia, i residenti continuano a chiedersi come da via Venezia si raggiungerà lo scalo ferroviario. Il sindaco Grando aveva parlato di una rivisitazione del progetto soprattutto nell'ultimo tratto di via Venezia. Ma ad oggi del nuovo percorso non ci sarebbe ancora traccia. La preoccupazione maggiore è che si possa procedere verso via Rapallo dove il traffico, ad oggi, risulta già congestionato per la presenza di plesso scolastico. Con le strade, in quella zona della città già strette e con i pochi parcheggi a disposizione si teme il caos viabilità.

Intanto si continua a guardare con scetticismo all’arrivo della stagione balneare. Con l’incremento della popolazione e di conseguenza anche di vetture, e l’eliminazione di centinaia di posti auto, sia in centro ma anche e soprattutto sul lungomare Marco Polo e di via Roma, la domanda che sorge spontanea ai tanti residenti è: dove si parcheggerà?

