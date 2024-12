LADISPOLI - L'estate ladispolana non sarà solo piazza Rossellini ma anche la Grottaccia. Lo avevano detto durante la conferenza stampa di presentazione del cartellone estivo gli amministratori comunali. E così è stato. Proprio in questi giorni si è partiti con i saggi di danza delle scuole del territorio. E i problemi relativi alla nuova viabilità che la ciclabile - ancora incompiuta e ferma al palo - ha causato si fanno già sentire. Difficile trovare un parcheggio, ora soprattutto che anche i vacanzieri stanno approdando sul litorale, soprattutto nelle zone limitrofe all'opera. A via Rapallo, la strada stretta, in pieno centro e ora anche con via Venezia trasformata in un cantiere a cielo aperto dove la metà dei posti auto presenti sono stati spazzati via, è veramente difficile parcheggiare. A risentirne è ovviamente anche il traffico veicolare, soprattutto nelle ore di punta. A puntare i riflettori più volte sul tracciato rosso, specie quello che da via Roma dovrebbe condurre alla stazione ferroviaria, sono stati gli esponenti di opposizione. Ma una domanda ad oggi resta senza una risposta certa per i consiglieri stessi e soprattutto per i cittadini: come si collegherà la ciclabile da via Venezia al piazzale Roma? Di questo "Ultimo miglio" nessuno ancora sa nulla. «Abbiamo fatto domande agli uffici e all'assessore a tal proposito - ha spiegato il consigliere di Ladispoli Attiva Gianfranco Marcucci - e ci hanno detto che stanno valutando. Passerà l'estate con questa incertezza». Un fatto, per Marcucci, «molto grave». E anche di ciclabile e piano urbano della mobilità sostenibile si parlerà al consiglio comunale su mozioni e interrogazioni il 23 luglio prossimo. «Serve una visione complessiva - ha proseguito Marcucci - perché gli interventi, così "a pezzi" fanno sì che le ciclabili si trasformino in un problema e vengano odiate dai cittadini». A essere presi in considerazione, per l'esponente civico, sono vari aspetti: dai parcheggi al traffico veicolare. Insomma bisognerebbe avere una visione completa prima di dare il via a un progetto che andrà a "stravolgere" la routine dei cittadini. ©RIPRODUZIONE RISERVATA