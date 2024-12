CIVITAVECCHIA – «Questo successo dimostra la valenza strategica e la centralità logistica dello scalo di Civitavecchia, capace in breve tempo di recuperare e superare i numeri registrati nella fase pre covid, ma ritengo costituisca anche la conseguenza del grande lavoro ed impegno profuso negli ultimi anni dalla amministrazione di Civitavecchia guidata dal Sindaco Tedesco in piena sinergia con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale guidata dal Presidente Musolino». È quanto evidenziato dall’assessore regionale con delega alle Politiche del Mare Pasquale Ciacciarelli che ha partecipato ieri mattina alla conferenza stampa tenutasi per comunicare il risultato conseguito dal porto di Civitavecchia che, con tre milioni di passeggeri croceristici transitati nel corso del 2023, festeggia un importante record italiano, raggiungendo il miglior risultato nella storia dei porti italiani.

«Un risultato che costituisce un motivo di orgoglio per la nostra regione – ha concluso – ed una importante spinta per continuare a lavorare, in sinergia con l’amministrazione comunale, in questa ottica».