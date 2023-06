TOLFA - Il consigliere di opposizione Marcello Chiavoni chiede di inserie come punto all'ordine del giorno del consiglio comunale la richiesta alla Regione Lazio di calamità naturale per Tolfa. "Ho chiesto espressamente che il consiglio comunale metta all'ordine del giorno e se ne discuta per chiedere alla Regione Lazio, ai sensi della legge regionale in oggetto, della dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito degli eventi eccezionali di natura metereologica che hanno colpito il territorio di Tolfa nei giorni 13 e 14 giugno. Come è noto il territorio comunale è stato interessato per ore nei gg 13 e 14 giugno da copiose precipItazioni piovose che hanno causato danni alla viabilità e in campo agricolo pregiudicato la raccolta del foraggio già sfalciato e presente sui campi in attesa della compattazione e stoccaggio nelle rimesse delle Aziende agricole". ©RIPRODUZIONE RISERVATA