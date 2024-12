CIVITAVECCHIA – Il centrodestra torna a riunirsi domani con l’obiettivo di trovare una quadra in vista delle imminenti ormai elezioni amministrative.

Il livello si è alzato, rispetto alle volte passate, con il “caso Civitavecchia” che sbarca infatti direttamente sul tavolo nazionale. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia troveranno un accordo per correre uniti verso le urne? La volontà espressa a più riprese è quella, nonostante le posizioni discordanti ribadite anche recentemente, soprattutto con il botta e risposta tra Lega e Forza Italia, con il vicepremier Salvini pronto a ricandidare il sindaco uscente Tedesco e con gli azzurri che non mollano la presa sul generale Poletti.

Nel frattempo, l’ex sindaco Alessio De Sio, che aveva manifestato una propria disponibilità a candidarsi, ha affidato ai social il suo ritiro ufficiale, «a meno di stravolgimenti improvvisi che in politica possono sempre verificarsi - ha spiegato - in questi mesi, spinto e sospinto dall’incitamento di tantissime persone, ho accarezzato l’idea , dopo 20 anni, di ripresentarmi come candidato sindaco, ma penso che per adesso non sia il caso. Io ho in testa una città che torni ad essere protagonista, con la sua gente motore pulsante di una rinascita economica ed occupazionale, una città che torni ad essere un riferimento regionale e nazionale, e che non sia vista come la periferia di Roma. Una città che abbia la forza di rialzare la testa e sappia imporsi per peso economico ritrovato, cultura, vision. Mi sono però imbattuto in logiche che ancora oggi stento a capire - si legge - fatte di frasi dette e non dette, giochetti di potere, opportunismi, piccolo cabotaggio, e paura di esporsi. Speravo che nel 2024 certe cose non fossero così presenti. La responsabilità di realizzare le cose per i propri concittadini è il più gratificante dei sogni che diventano realtà. Ringrazio di cuore, di vero cuore quella parte di Civitavecchia che ha creduto in una idea, in un progetto, in un orizzonte. E con l’auspicio che il futuro sia migliore di questo presente, insieme alla mia associazione Smart diventeremo riferimento per coloro che vogliono fare veramente per la città. per chi voglia seguire questa linea le porte sono spalancate».

