CIVITAVECCHIA – Il consigliere metropolitano di Fratelli d’Italia Giancarlo Frascarelli continua a sostenere la candidatura del giornalista Massimiliano Grasso, come già fatto in occasione dell’ultimo convegno dell’associazione Civitavecchia 2030 all’aula Pucci - alla presenza tra gli altri della vice presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli e del segretario provinciale del partito Marco Silvestroni - a candidato sindaco del centrodestra. Un nome che, secondo Frascarelli, continua ad essere il più idoneo a rappresentare la coalizione per le imminenti amministrative.