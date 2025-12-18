CERVETERI - Mentre la maggioranza del sindaco Gubetti sembra essere, nonostante gli “aggiustamenti politici” interni, ancora in difficoltà (l’ultimo consiglio comunale è saltato proprio per l’assenza dei consiglieri di maggioranza), il centrodestra è già a lavoro per programmare il futuro della coalizione in vista della prossima tornata amministrativa. Ed è stato un po’ questo il senso dell’incontro dei giorni scorsi, al Cavallino Matto, in piazza Risorgimento, dove gli “alleati” tra uno scambio di auguri e un brindisi in vista delle festività natalizie (organizzato dalla responsabile di Azzurro Donna, Candida Pittoritto), ne hanno approfittato per cercare di rinsaldare ancora di più i rapporti. Alla presenza del segretario comunale di Forza Italia Cerveteri, Cascianelli, del segretario comunale di FdI, Orsomando e del responsabile di Noi Moderati, Polidori, è stato firmato l’accordo politico di coalizione che coinvolgerà anche l’Udc. All’appuntamento era infatti presente anche il commissario del partito, Mataloni. Un incontro fortemente voluto dalla responsabile enti locali della provincia di Roma, Forza Italia, Laura Pastore. Presenti anche i consiglieri comunali Gianluca Paolacci e Emanuele Vecchiotti.

