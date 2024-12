CIVITAVECCHIA – C’è chi ha cambiato foto del profilo personale, chi prende in prestito delle massime per commentare, quasi in modo distaccato, il risultato del ballottaggio, chi ringrazia e chi saluta, chi ricorda gli ultimi cinque anni e l’impegno messo in campo. Per il centrodestra è il momento della riflessione. Per capire cosa non ha funzionato, cosa è mancato tra il primo ed il secondo turno, cosa va fatto ora, per ricostruire una coalizione unita. Chi entrerà in opposizione, lo farà con la voglia di impegnarsi e di mettersi a disposizione della città, lo hanno confermato nei diversi interventi a caldo.

«In alcuni momenti il silenzio vale più di mille parole. Solo un grazie a chi c'è sempre stato senza se e senza ma» ha scritto la consigliera regionale di FdI Emanuela Mari. «Giornata di profonda riflessione e rigoroso silenzio - hanno fatto eco l’ex assessore Deborah Zacchei e l’ex consigliere di FI Massimo Boschini- non ci resta che l’amicizia e il voler stare insieme, fondamentali presupposti per andare avanti verso nuovi progetti da condividere insieme». «La sovranità spetta al popolo - ha detto Antonio Giammusso della Lega, augurando buon lavoro a Piendibene - sicuramente bisognerà fare un’analisi del voto e fin da subito ricompattare il centro destra che oggi più che mai chiede rinnovamento. Si riparte dall’ottimo risultato personale ottenuto dalla mia squadra con la consapevolezza che bisogna lavorare tanto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA