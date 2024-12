CIVITAVECCHIA – Ancora nessuna notizia sulla possibile riapertura del Centro per l'Impiego, da troppo tempo ormai collocato in una sede temporanea nel Comune di Tarquinia.

«Dopo l'interlocuzione tra l'Amministrazione Comunale e l'Agenzia Regionale Spazio Lavoro, le attività di progettazione degli interventi per l'adeguamento e la manutenzione dei locali in viale Togliatti 7, di proprietà comunale e individuati in accordo con la Regione Lazio, hanno portato a una progettazione preliminare con successiva richiesta di cofinanziamento attraverso il PNRR regionale (Missione 5 "Inclusione e coesione" Next Generation EU) – hanno spiegato dal M5S, che torna a segnalare la problematica – la Regione ha già comunicato la disponibilità ad inserire il Comune di Civitavecchia tra quelli a cui riconoscere un contributo. Da quel momento, non si è saputo più nulla. Non vorremmo che le voci di corridoio che facevano riferimento a una poca celata volontà di qualche assessore di boicottare questa opportunità, per favorire qualche privato, fossero vere». Proprio per questo motivo il M5S ha deciso di presentare un'interrogazione urgente «affinché il percorso avviato con la Regione Lazio non venga interrotto per interessi che nulla hanno a che vedere con la buona amministrazione ed il bene della collettività. La nostra città – hanno spiegato – ha bisogno urgente dei servizi offerti dai Centri per l'Impiego ed è dovere degli amministratori garantire alla collettività la soluzione più conveniente anche in termini economici. Vogliamo sapere lo stato dei procedimenti relativi alla progettazione definitiva dei lavori di adeguamento dei locali di proprietà comunale, della concertazione con la Regione Lazio relativa all'esecuzione dei lavori, ed i tempi necessari affinché il nuovo Centro per l'Impiego di Civitavecchia – hanno concluso – torni finalmente a Civitavecchia».