FIUMICINO - Sono di questi giorni la polemiche sollevate sul centro anziani di Aranova, in particolare relative ad una presunta chiusura: «Chiuderà i battenti», ha dichiarato il capogruppo del Pd Ezio Di Genesio Pagliuca. Dichiarazione smentita dal presidente del Consiglio comunale Roberto Severini che spiega come la questione sia stata «Già risolta prima che venisse sollevata pubblicamente».

Il capogruppo del Pd ha puntato i riflettori sulla situazione, chiedendo chiarimenti e affermando che «Il motivo della chiusura, come ha riferito il presidente del Centro, Spartaco Pisano, è da ascrivere alla negligenza dell’Amministrazione comunale che, nonostante le ripetute Pec, non è intervenuta per ripristinare l’uscita di sicurezza. E il presidente, che ricopre anche il ruolo di responsabile del centro, per non incorrere in eventuali rischi ha deciso di chiudere la struttura in modo da declinare ogni responsabilità. Ci domandiamo se è questa l’attenzione che meritano gli anziani di Aranova e se il tema del sociale stia a cuore di questa maggioranza».

«È evidente che certi personaggi, – ha chiosato Di Genesio Pagliuca – che per dieci anni non hanno fatto altro che reclamare attenzione nei confronti del nord del Comune, in realtà erano intenti a puntare i fari solamente su loro stessi, per scopi puramente elettorali. Dopo un anno abbiamo la conferma che non c’è un briciolo di amore né verso il territorio né tanto meno verso i cittadini. Eppure era il luglio del 2022 quando l’attuale presidente del Consiglio comunale, all’epoca consigliere comunale di opposizione, che di Aranova dovrebbe avere in modo impeccabile il polso della situazione, dichiarava a mezzo stampa come era ‘assurdo che dopo due anni di chiusura dovuti alla pandemia, il centro anziani di Aranova resti ancora con i cancelli serrati perché l’Amministrazione comunale non è riuscita a reperire i fondi necessari al completamento dei lavori. Mi farò personalmente portavoce in Consiglio di questa necessità’. Di assurdo qui – ha concluso il capogruppo del Pd – c’è solo il fatto che adesso che il paladino del “Profondo nord” fa parte della maggioranza non dia la stessa attenzione al Centro Anziani di Aranova. Per quanto ci riguarda, visto che non abbiamo avuto più notizie al riguardo ci auguriamo che a distanza di due giorni il caso sia rientrato e che gli anziani di Aranova siano tornati nel centro. Chiediamo, quindi, chiarimenti all’Amministrazione comunale in merito a questa vicenda.

Chiarimenti che non sono tardati ad arrivare, con il presidente del Consiglio comunale che spiega come: «A seguito delle recenti dichiarazioni dell’ex candidato Sindaco sconfitto, sulla presunta chiusura del Centro Anziani di Aranova, sia necessario fare chiarezza sulla situazione, risolta prima che venisse da lui sollevata pubblicamente».

«Il centro dispone di due serrande elettriche e quindi due accessi; dunque in nessun momento è stato limitato l’accesso agli anziani frequentatori del centro. È vero che c’era un problema con uno dei due motori, segnalato il 7 marzo, per avaria dovuta a sforzo da malfunzionamento. Tuttavia, il Comune ha agito, intervenendo per ben due volte; gli sforzi però non sono stati risolutivi, e si è giunti alla decisione di ordinare un nuovo motore e sostituirlo, cosa già attuata oggi. Dispiace però che il presidente del centro anziani non abbia fatto riferimento a questi interventi, avendo aperto personalmente ai tecnici del comune la sede del centro anziani - prosegue Severini -. Gli operai sono stati al lavoro per installare il nuovo motore. Sembra così che il consigliere Pagliuca, abbia preferito cavalcare l’onda della polemica piuttosto che informarsi sulla situazione attuale, che avrebbe mostrato una realtà ben diversa da quella descritta nel suo comunicato ed avrebbe evitato lui una brutta figura. Da un certo punto di vista però sono contento: il candidato sconfitto Pagliuca, ha capito finalmente dove sta Aranova e l’importanza che ha per questo Comune; peccato però che quando governava con la sua maggioranza, bocciava e ridicolizzava tutte le proposte provenienti da Aranova. Siamo contenti, forse gli serviranno questi anni di opposizione per occuparsi finalmente di una zona che per dieci anni ha ignorato completamente».

«È evidente la strumentalizzazione di questa vicenda, – conclude Severini – che non serve agli interessi dei cittadini di Aranova ma solo a quelli politici. Da parte nostra, continuiamo a lavorare con impegno e trasparenza per risolvere le problematiche del territorio, mettendo sempre al primo posto il benessere dei nostri anziani e di tutta la comunità».