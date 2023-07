CIVITAVECCHIA – Questo pomeriggio, durante il Question Time in Aula, i deputati di Forza Italia, Alessandro Battilocchio, Presidente della Commissione di inchiesta sulle periferie, e Mauro D’Attis, commissario regionale Fi in Puglia interrogheranno il Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sulla riconversione delle centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia.

«Nell’interrogazione - spiegano i deputati azzurri - chiederemo in particolare lo stato di attuazione dell’iniziativa volta ad accelerare la produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili connessa al progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia (dell’art.24-bis del DL n.50/2022) nell’ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Pnrr e nell’ambito degli Ipcei per la transizione ecologica del Paese».