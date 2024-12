TARQUINIA - Nella splendida cornice di Etruscopolis, ormai famosa in tutta Italia, l’onorevole Cateno De Luca, con Daniela Bordo(coordinatrice della provincia di Viterbo) e Dario Di Francesco (responsabile organizzativo di Rinascimento), hanno concluso l’accordo elettorale per le elezioni comunali a Tarquinia e per le elezioni europee del mese di giugno. Lo ha detto Dario Di Francesco, coordinatore di Rinascimento Sgarbi.

