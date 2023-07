FIUMICINO - «Ho presentato una mozione affinché il Comune solleciti Ater a realizzare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria degli immobili ERP presenti a Fiumicino», lo dichiara la consigliera comunale Pd, Erica Antonelli, prima firmataria e proponente della mozione.

«Siamo consapevoli della situazione generale in cui versano questi immobili; – spiega Antonelli – siamo anche consapevoli che le morosità nel pagamento dei canoni non aiutano.

Tuttavia ci sono delle situazioni di potenziale pericolo che debbono essere rapidamente affrontate.

A comunicarlo è la stessa ATERche, con appositi cartelli, ha provveduto a segnalare la presenza di pericolo nel sostare sotto balconi o cornicioni per il rischio di caduta di materiali dall’alto.

Soprattutto per gli stabili di via Oder, l’urgenza dei lavori risulta in tutta la sua evidenza, anche per tranquillizzare gli inquilini che manifestano forte preoccupazione in merito».

«I fondi ci sono – sottolinea la consigliera – sono quelli della delibera regionale n. 318 del 24 maggio 2022, con cui la Regione Lazio aveva approvato la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e stanziato le relative risorse per i plessi del Villaggio Azzurro, via Tago e via Oder.

Sebbene siano stati realizzati i lavori della rete fognaria al Villaggio Azzurro – aggiunge la consigliera Antonelli – occorre realizzare tutti gli interventi, soprattutto i più urgenti».

«Seppure la competenza diretta non sia in capo al Comune – sottolinea la consigliera del Partito Democratico – crediamo che l’Amministrazione debba farsi parte attiva nel sollecitare la realizzazione dei lavori previsti e necessari ad assolvere alle esigenze di sicurezza e di tutela della incolumità dei cittadini che abitano o frequentano quegli stabili».