«È con grande orgoglio che accolgo la nomina a responsabile del dipartimento Agricoltura, conferita dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Viterbo». Così Stefano Caporossi commenta l’incarico ricevuto, nell’ambito della nuova distribuzione delle competenze tematiche e territoriali annunciata dal presidente provinciale Massimo Giampieri.

«Si tratta di una responsabilità importante – spiega - in linea con il valore strategico che il settore primario riveste per la Tuscia. Ringrazio la dirigenza di Fratelli d’Italia e gli amici di sempre per la fiducia dimostrata, riconoscendo l’impegno che da anni dedico al fianco degli agricoltori».

Caporossi annuncia fin da subito un approccio improntato all’ascolto e al confronto diretto con gli operatori del settore: «Il contatto costante con le imprese agricole sarà essenziale per cogliere esigenze, criticità e opportunità.

La nostra terra offre un enorme potenziale, sia per chi ha saputo investire nel turismo rurale, trasformando le aziende in strutture ricettive, sia per chi ha puntato su colture coerenti con le caratteristiche del territorio, riuscendo a valorizzare al meglio le risorse locali».

Tra le priorità, il tema del ricambio generazionale: «I giovani rappresentano una linfa fondamentale per il futuro dell’agricoltura. Il loro entusiasmo, unito al rispetto per la terra, è garanzia di innovazione e di sviluppo economico, con ricadute positive anche sul turismo e sulla promozione delle eccellenze locali».

Un passaggio dedicato all’impegno istituzionale a tutti i livelli: «Un particolare ringraziamento ai consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli, e all’assessore Righini per il lavoro portato avanti sul Psr e le politiche di sostegno alle aziende agricole. Così come al ministro Lollobrigida e all’onorevole Mauro Rotelli, che con determinazione stanno definendo le strategie per il rilancio del comparto agricolo; grazie al prezioso supporto della vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna.

Accolgo questa sfida con serietà e determinazione – conclude Caporossi – consapevole di far parte di una squadra forte e coesa. A breve presenteremo una serie di iniziative per rafforzare il legame tra politica e territorio, mettendo al centro il futuro dell’agricoltura nella Tuscia».