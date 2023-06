CIVITA CASTELLANA – Dopo i recenti episodi sul non corretto utilizzo del campo da street basket situato in località San Giovanni, il comune corre ai ripari pubblicando sull’albo pretorio l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per una corretta gestione.

«Il comune di Civita Castellana avvia un’indagine esplorativa e successiva eventuale selezione per acquisire manifestazioni di interesse rivolte alle associazione sportive locali senza fine di lucro che, su base volontaria e senza alcuna remunerazione, si impegnino a garantire il corretto utilizzo del campo da street basket comunale sito in Via Giovanni Amendola, la sua apertura e chiusura quotidiana e alla vigilanza sul rispetto delle norme comportamentali – si legge sull’avviso –. Il presente avviso è volto a individuare uno o più soggetti che intendano garantire, in forma singola o associata, il corretto utilizzo del campo da street basket comunale sito in Via Giovanni Amendola, la sua apertura e chiusura quotidiana e alla vigilanza sul rispetto delle norme comportamentali definite con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 29 maggio 2023, in modo da promuovere la pratica sportiva del basket nel territorio a beneficio della collettività al fine di valorizzare lo sviluppo didattico, sportivo-promozionale e sociale dei servizi resi alla cittadinanza. Sono ammessi a presentare istanza in ordine alla procedura in oggetto, in forma singola o associata, i seguenti soggetti: società o associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro, associazioni sportive prive di personalità giuridica, associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato, società sportiva di capitali o cooperativa senza scopo di lucro, enti di promozione sportiva senza fine di lucro.

L’ente o l’associazione sportiva dovrà: garantire l’apertura e la chiusura al pubblico del campo tutti i giorni, compresi i giorni festivi, dalle ore 10 alle ore 20 nel periodo invernale e tutti i giorni, compresi i giorni festivi, dalle ore 9 alle 13.30 e dalle ore 16.30 ore 22 nel periodo estivo; garantire e vigilare che il campo sia accessibile liberamente a tutti i cittadini che vogliano praticare il basket; garantire e vigilare sul rispetto dei seguenti divieti: l’utilizzo del campo per pratiche sportive diverse dal basket; tenere comportamenti scorretti o non compatibili con la pratica sportiva; modificare in qualsiasi modo le strutture fisse presenti; introdurre qualsiasi ulteriore attrezzatura che possa limitare lo spazio disponibile per l’attività sportiva; sporcare l’impianto con ogni genere di rifiuti; fumare o consumare alcolici all’interno del campo; l’accesso agli animali; l’accesso con biciclette di ogni genere, monopattini, pattini a rotelle, mezzi a motore ed ogni altro mezzo.

L’assegnazione avrà una durata pari a due anni, a partire dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione, eventualmente prorogabile di ulteriori due anni a insindacabile giudizio e interesse dell’Amministrazione concedente. La consegna dell’impianto sportivo da parte dell’Amministrazione concedente avverrà contestualmente alla stipula della convenzione suddetta. L’ente o l’associazione sportiva svolgerà le prestazioni di cui all’art. 4 su base volontaria e senza alcuna remunerazione o costo a carico dell’amministrazione comunale».

