TUSCANIA – «Tutti a parole credono nel cambiamento e lo fanno sperare, illudono. La lista civica Cambia Tuscania – al contrario delle lusinghe vuote e presuntuose di altri elenchi – ha davvero intestato e siglato la lista elettorale per un patto con i cittadini di Tuscania». Così il candidato sindaco Giovanni Bassi presenta lista e obiettivi per la cittadina. «Cambia Tuscania nasce infatti da centinaia di incontri e rapporti con i tuscanesi per una documentata analisi critica delle urgenze, delle necessità e delle storture prolungate della città. Un lavoro indispensabile - spiega Bassi - per coinvolgere il maggior numero di persone e un impegno conclusivo per un programma concreto, realizzabile, chiaro».

Il motto di Cambia Tuscania è: “fare bene, fare subito, fare il meglio”.

«Anche la mia candidatura a sindaco nasce da una consultazione all’interno della compagine che, unita da un comun sentire amministrativo, ha saputo indicare e scegliere concorrenti di diversa esperienza, competenza, pratica». Anche l’età è un dato significativo: quattro candidati hanno meno di 30 anni, fra i quali la figura del sindaco Giovanni Bassi, laureato e radicato conoscitore del nostro territorio. Una passione per l’agricoltura in particolare, trasmessa in famiglia da generazioni.

Ecco i candidati della lista civica Cambia Tuscania: Pamela Bonarelli, Luigina Ceccarini, Giuseppe Fava, Christian Maccarri, Uranio Mazzanti, Serenella Pallottini, Alice Patrizi, Ludovico Maria Pocci, Amelia Pucciotti, Marco Pulcinelli, Giuseppe Salini, Olga Tanferna.

Il programma (titoli e approfondimento) nei social più importanti. Seguiranno aggiornamenti.

Per info: cambiatuscania@yahoo.com

