SANTA MARINELLA - La consigliera regionale del Partito Democratico Michela Califano continua la sua battaglia a difesa del castello di Santa Severa che l’amministrazione Rocca intende privatizzare. Infatti, per il vecchio maniero c’è ancora il rischio che venga chiuso per consentire ad alcune aziende di rendere private alcune strutture come l’ostello della gioventù o le botteghe artigianali. “Rocca non rinnova la convenzione col Comune – dice la consigliera Califano – forse dietro c’è la privatizzazione?”. Ci risiamo. Dopo le rassicurazioni, ecco che i nodi vengono purtroppo nuovamente al pettine. La Regione, attraverso la partecipata LazioCrea, che si occupa della gestione del castello di Santa Severa, nonostante le aperture dei mesi scorsi, non ha ancora ratificato la nuova convenzione, scaduta a fine 2023, con il Comune di Santa Marinella, estromettendo di fatto l’amministrazione comunale dal percorso di valorizzazione e promozione di questo luogo straordinario che, dopo anni di chiusura, avevamo restituito alla collettività, trasformandolo con il tempo in un polo culturale e storico di primissimo ordine. Non vorremmo che, come già denunciato nei mesi scorsi, l’obiettivo sia quello di depauperare il castello per poi svenderlo, senza troppo clamore, a qualche privato. Siamo al fianco del Pd di Santa Marinella nella difesa di questo patrimonio unico della nostra Regione e del nostro Paese e, come già accaduto, faremo tutto ciò che è in nostro potere per evitare un nuovo scempio da parte della destra e della giunta Rocca”.

