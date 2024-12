CIVITAVECCHIA – Enrico Zappacosta esprime soddisfazione e ringrazia il Consigliere regionale Fratelli d’Italia Laura Corrotti per l’emendamento al collegato approvato in Aula qualche giorno fa che permetterà di superare il problema attualmente esistente del divieto di circolazione al di fuori delle strade pubbliche e private da parte dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell’attività di caccia, per l’attività di raccolta dei funghi e di altri prodotti del sottobosco, di tartufi freschi e legna verde e secca a terra. «Un emendamento - ha spiegato - che dimostra la vicinanza di Fratelli d’Italia alle necessità del territorio e dei suoi abitanti».

