ALLUMIERE - Ad Allumiere protesta dei pendolari che viaggiano con i bus della Cotral, i quali lamentano il fatto che il giovedì i mezzi non passano per il paese.

"Con tutto il rispetto e la tranquillità del mondo mi chiedo quanto durerà questa cosa che il giovedì il bus Cotral non può passare dentro il paese visto che non crea intralcio a niente/nessuno e dato che altri mezzi (anche più grandi) transitano benissimo - scrive una giovane pendolare residente ad Allumiere - tutto ciò credo sia insostenibile per i pendolari che si trovano costretti ad arrivare innanzitutto fino fuori il paese per poter prendere il pullman, per strada, salire/scendere praticamente nelle cunette senza avere ripari per il vento o la pioggia. Spero che chi di dovere possa far fronte a questo disagio".

Ad accogliere le proteste dei collinari e a protestare contro la decisione dell'amministrazione comunale i consiglieri del gruppo "Insieme per Allumiere", Antonio Pasquini e Sante Superchi, i quali scrivono: "Da mesi chiediamo una soluzione a questo disagio che con l’arrivo delle brutte giornate, sarà ancor più evidente. Purtroppo l’amministrazione non vuole intervenire". Già lo.scorso 21 settembre Pasquini e Superchi avevano "denunciato su Fb e nelle sedi opportune la scelta scellerata di non far passare i mezzi Cotral in paese: l’amministrazione che ha le idee confuse e scarsa organizzazione produce questi risultati. Per prendere il pulman bisogna arrivare alla croce a piedi". Anche i consiglieri del Partito Democratico di Allumiere, Nicol Frezza e Enrico Fracassa, si associano alle dichiarazioni dei consiglieri "Insieme per Allumiere" e, a tal proposito: "Come PD stiamo organizzando una serie di azioni concrete".

