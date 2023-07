CIVITAVECCHIA - Massimo Boschini da questa mattina torna ad essere il capogruppo di Forza Italia. Il consigliere, che dal 12 maggio scorso si era autosospeso dal gruppo, rimanendo comunque nel partito azzurro e passando al gruppo misto, ha scritto al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco comunicando la sua decisione di rientrare a far parte del gruppo di Forza Italia, nella cui lista era stato eletto nel 2019.

Nei giorni scorsi anche l'assessore Deborah Zacchei aveva rinnovato la tessera per il 2023 e domenica scorsa entrambi erano ad Anuman, la manifestazione organizzata a Tolfa da Alessandro Battilocchio, oggi riferimento principale di Forza Italia non solo a Civitavecchia ma su tutta la provincia, dove Boschini aveva avuto modo di scambiare qualche battuta con il neo-segretario nazionale Antonio Tajani e con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli.

