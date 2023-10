ORTE – «Ci risiamo, Talete colpisce ancora. Da qualche giorno i cittadini ortani stanno ricevendo la seconda bolletta idrica e come per la prima i malumori non mancano. Sembra che anche questa volta l’importo in bolletta sia stato calcolato per un consumo presunto, addirittura su utenze di abitazioni vuote. Da quello che ci è stato segnalato gli importi sono, nella maggior parte dei casi, uguali a quelli della precedente». Lo dice, in una nota, la Lega di Orte, che aggiunge: «Non sembra proprio il modo questo di aiutare i cittadini in un momento economico così delicato. Tra l’altro si evince la totale indifferenza di Talete verso gli utenti,dimostrazione ne è il fatto di cittadini che cercano di contattare telefonicamente la società senza aver mai avuto risposta. Crediamo che chi paga più che profumatamente questo servizio di risposte ne dovrebbe avere. Era stato chiesto affinché l’amministrazione comunale si attivasse in modo che i cittadini fossero tutelati da questo disservizio. Avevamo chiesto l’apertura di uno sportello Talete ma sembra che a tutt’oggi nulla sia cambiato. A Orte non è stato aperto nessun punto informativo, cosa fatta negli altri comuni della provincia, con giorni ed orari predifiniti. È proprio il caso di dire che Talete fa acqua da tutte le parti e l’amministrazione comunale non sembra in alcun modo interessata a fare si che gli utenti abbiano un servizio migliore visto le cifre che si trovano a dover pagare».

