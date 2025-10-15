

“L’approvazione in Senato dell’emendamento al Ddl Imprese a firma di Luca De Carlo, presidente della Commissione Industria e Agricoltura, segna un passaggio fondamentale verso l’aggiornamento e la semplificazione del quadro normativo che regola la produzione di birra in Italia. Dopo oltre cinquant’anni, si avvia finalmente il superamento del Dpr n. 1498 del 1970, un testo ormai obsoleto, non più aderente alla realtà del comparto birraio e incompatibile con gli attuali standard produttivi. Snellire la normativa e superare ostacoli burocratici, che frenano lo sviluppo, l’innovazione e la competitività delle produzioni nazionali, penalizzando proprio quelle realtà artigianali che oggi rappresentano un’eccellenza del made in Italy brassicolo, significa valorizzare un settore in forte espansione, trainato da giovani imprenditori capaci di coniugare qualità, ricerca e tradizione. Come firmatario dell’emendamento approvato a dicembre, che ha introdotto la riduzione delle accise per i birrifici artigianali con produzione fino a 60mila ettolitri annui, esprimo grande soddisfazione per questo ulteriore passo avanti, che conferma l’impegno di Fratelli d’Italia e del Governo Meloni nel rafforzare le filiere produttive, sostenere il settore agroalimentare e promuovere l’imprenditoria italiana. Una misura che avrà ricadute positive anche nella Tuscia, territorio che ospita realtà brassicole artigianali di eccellenza e che grazie a norme più attuali e meno vincolanti potranno esprimere al meglio il proprio potenziale, crescere e competere a livello nazionale ed europeo”.

Lo dichiara il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera.