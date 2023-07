SANTA MARINELLA – Continua la polemica tra il sindaco Tidei e la leader della Coalizione Futuro Di Liello, all’indomani del consiglio comunale che ha approvato il bilancio del 2022, con tante critiche da parte dell’esponente di sinistra. “Critiche ingiuste e non corrispondenti alla realtà dei fatti – spiega il sindaco - sono quelle che ha elencato, leggendo quanto le era stato precedentemente scritto dal vero autore della sua relazione, che nell’aula consiliare si è limitata a fare da cassa di risonanza, senza tuttavia approfondire quello che le era stato sottoposto. Criticare il rendiconto 2022, è un esercizio di malafede e forse solo di scarsa conoscenza, che però non mi sarei aspettato dalla consigliera Di Liello. Il bilancio 2022 ha chiuso in attivo, nonostante le difficoltà riscontrate nel corso dell’anno come la cancellazione di oltre cinque milioni di euro che questa amministrazione ha pagato al tesoriere a causa di debiti lasciati da chi ci aveva preceduto. In consiglio comunale la Di Liello, leggendo quanto scritto da altri, si poneva della domande circa le risposte inviate dall’Ente alla Corte Conti a seguito della deliberazione dello scorso anno, vogliamo ricordare che le risposte sono state approvate dalla Giunta, e pubblicate sul sito internet dell’Ente, così come è pubblicata da gennaio scorso, la deliberazione della corte sulle misure adottate dal Comune, dove la corte stessa accerta il tempestivo riscontro dell’Ente rispetto alle richieste formulate e accerta l’adeguatezza delle misure contabili adottate promuovendo quindi le azioni messe in campo da questa amministrazione. In pratica sarebbe stato sufficiente documentarsi”. “Il Collegio dei Revisori – prosegue Tidei - contrariamente a quanto accaduto nel 2017 con l’assestamento di bilancio, ha approvato il rendiconto e la gestione economico e finanziaria dell’ente, pur sottolineando le criticità che l’Ente già conosce e che già sta affrontando. I rilievi del collegio riconoscono che il Comune ha dato corretta applicazione al proprio regolamento sul controllo analogo e quindi ha adempiuto alle prescrizioni di legge, monitorando l’andamento della partecipata e segnalando le criticità che sono emerse nel corso dell’anno 2022 e che sono state sanate, tanto che anche il bilancio della società in house chiude al 31 dicembre con un attivo. Voglio ricordare alla Di Liello che questa amministrazione ha ereditato, oltre al dissesto finanziario, anche una serie di mancanze nei normali adempimenti che ci si aspetterebbe da una sana amministrazione e che hanno creato un vero dissesto. L’Amministrazione, per regolarizzare i rapporti con la propria partecipata, ha dapprima approvato il regolamento sul controllo analogo e poi i contratti di servizio che non erano mai stati approvati da quando la società è stata creata, quindi l’intenzione dell’amministrazione è quella di proseguire con l’opera di risanamento dando alla società la stabilità e la sicurezza che questa amministrazione ha già dato al Comune. In conclusione vorrei dire alla consigliera Di Liello, ed al suo ghost writer, che l’unico artificio che verrà utilizzato è lo stesso messo in campo dal primo giorno del nostro insediamento, quello della buona e sana amministrazione in grado di dare stabilità e futuro all’Ente ed alla sua partecipata”.©RIPRODUZIONE RISERVATA