CIVITAVECCHIA – «Il nuovo ricovero di venerdì ci aveva in qualche modo fatto temere questo triste epilogo ma la notizia della scomparsa del Presidente Berlusconi ci lascia incredule. Una lunga scia di commozione che sta percorrendo tutti i comuni laziali. Moira Rotondi Coordinatrice di Azzurro donna Lazio. Purtroppo abbiamo perso un grande statista del nostro secolo che ha guidato l’Italia verso il liberalismo e verso l’imprenditoria. Dopo la sua scesa in campo molti di noi hanno creduto nella possibilità di poter fare la propria parte verso la libertà e verso l’emancipazione delle donne. Faccio le mie sincere condoglianze a tutti i familiari del Presidente Berlusconi», dice Cinzia Napoli neo responsabile di Azzurro Donna Civitavecchia.

Proprio mercoledì scorso il Presidente si era complimentato con la coordinatrice di Azzurro Donna, l’onorevole Catia Polidori per l'iniziativa parlamentare dedicata alla memoria di Jole Santelli. Catia è stata l'ultima ad incontrarlo ad Arcore giovedì dalle 14 alle 18, il giorno prima del nuovo drammatico ricovero.

«Con il lavoro di Azzurro Donna gli abbiamo dato una ultima grande gioia. Ha lavorato tenacemente senza volersi mai riposare. Ha visto tutte le nostre foto, ha voluto sapere chi era più brava per premiarla con incarichi in Forza Italia. Si è complimentato per le cose fatte. Sapevo che sarebbe stata l’ultima volta che lo avrei visto perché era molto stanco fisicamente», questo il messaggio di Catia inviatoci venerdì.

©RIPRODUZIONE RISERVATA