GRAFFIGNANO - «Continuano i progressi verso la bonifica della località Pascolaro». Lo afferma l’amministrazione comunale in una nota dopo l’incontro di mercoledì a Roma tra il sindaco di Graffignano, Piero Rossi, e il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, per discutere delle azioni da intraprendere per risanare l’area. Durante l’incontro, «è stato confermato l’accordo tra il comune di Graffignano e il ministero dell’Ambiente per realizzare tutte le operazioni necessarie alla bonifica, grazie anche ai 13 milioni di euro stanziati dal Pnrr per il recupero della zona - si legge nella nota -. Il ministro Fratin ha ribadito pieno impegno a collaborare con il comune di Graffignano e con la regione Lazio, già attivamente coinvolta nelle operazioni».

«La Regione Lazio ha inoltre messo in contatto il comune di Graffignano con Sogesid, società in house del ministero dell’Ambiente che si occupa di ingegneria e assistenza tecnica specializzata, per rendere ancor più efficienti gli interventi di bonifica», prosegue l’amministrazione. «Abbiamo avuto un incontro importante e costruttivo con il ministero dell’Ambiente, che ci fa sperare in una rapida soluzione – ha dichiarato il sindaco Piero Rossi -. Dopo anni di attesa, finalmente vediamo la possibilità concreta di bonificare la località Pascolaro. Ora abbiamo un dialogo diretto con i massimi livelli istituzionali, un passo fondamentale per porre fine a questa vicenda che ha visto, ancora una volta, la Tuscia subire le conseguenze di responsabilità altrui».

