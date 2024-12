MONTALTO - I soldi vanno spesi per migliorare il territorio. Lo chiede Daniela Scatolini, coordinatrice Udc per Montalto di Castro e Pescia Romana e presidente provinciale Udc per Viterbo, dopo l’ultimo consiglio comunale che ha approvato il rendiconto di gestione 2023 con un avanzo di amministrazione di circa 3,2 milioni.

«Alcuni giorni fa abbiamo assistito all'ultimo consiglio comunale dove si è approvato il rendiconto di gestione 2023 con un avanzo di amministrazione di circa 3,2 milioni - spiega la Scatolini - Un avanzo così cospicuo può essere determinato da una sana gestione del denaro pubblico, come afferma il sindaco Socciarelli, ma anche da una mancanza di interventi sul territorio che, pur essendo necessari, si è ritenuto di non dover eseguire - rifacimento strade dissestate, aumento dei servizi, progettualità - con un conseguente avanzo di denaro pubblico. Di certo, basta guardarsi intorno per vedere con i propri occhi lo stato in cui versa il paese e di certo non è una fotografia di cui andare fieri».

«Inoltre - prosegue Daniela Scatolini - la solita giustificazione al "non fare" che continuamente ci siamo sentiti dire, ovvero che "non c'erano soldi". Si sarebbero potute sfruttare le risorse economiche almeno per quegli interventi urgenti e non rimandabili come per esempio il decoro urbano in vista della stagione estiva e dell'arrivo dei turisti. Oppure investimenti nel sociale. Certo, meglio un avanzo che un disavanzo nelle casse del Comune. Ora aspettiamo solo di capire come la maggioranza intenderà investire l'avanzo di amministrazione e con quali tempistiche. Spero che il Comune abbia già delle idee, dei progetti da poter sviluppare in tempi brevi. Ne propongo alcune: bonus per gli anziani in difficoltà economica, bonus sport per i bambini/ragazzi provenienti da famiglie meno abbienti, rifacimento strade a Pescia Romana e a Montalto, riparazione di alcuni tratti di marciapiede a Marina di Montalto, dove il rialzamento causa un rischio per l'incolumità delle persone che passeggiano in quei tratti, tratti oltretutto impraticabili per disabili in carrozzina, tenere pulito e ordinato il territorio, una passerella mobile per disabili per rendere accessibile il mare anche a chi ha problemi motori, investimenti per il canile comunale e per le colonie feline. Mi auguro che, questo avanzo possa essere destinato a migliorare il territorio e chi vi abita persone e animali».

