ORTE - «Al di là di ogni appartenenza politica crediamo sia giusto apprezzare il comportamento del sindaco, come responsabile della sicurezza cittadina, in merito a quanto accaduto domenica scorsa. Un apprezzamento che giunge da molte e diversificate parti della popolazione come abbiamo potuto constatare. Aver sostenuto e condiviso la linea suggerita dalle forze dell’ordine, per evitare atti che potevano generare pericoli per le persone, è stata giustissima». Lo afferma, in una nota, il gruppo di maggioranza UniAmo Orte. «Ci teniamo però a fare chiarezza su un punto - spiegano -. Come è noto il recente rapporto del ministero dell’Interno, non di un anno fa e non di questa amministrazione, ha detto chiaramente che Orte è un territorio attenzionato e sorvegliato tant’è che gli episodi criminosi sono diminuiti, non è quindi Orte un posto dove la sicurezza è latente. Quanto invece accaduto domenica scorsa ha origine da eventi generati da lontano, ideati evidentemente da situazioni e soggetti al di fuori delle normali attività di monitoraggio locali da parte delle forze dell’ordine. Il controllo del territorio è una cosa, il fatto episodico, peraltro completamente bloccato ed scongiurato dalle istituzioni preposte, un’altra. Istituzioni che non smetteremo mai di ringraziare.

Chi sta provando a confondere diverse situazioni oltre a contraddire di fatto le ben più capaci e attente forze dell’ordine rischia di essere etichettato con un solo appellativo: sciacallo».

«Uniamo Orte vuole rassicurare i cittadini: gli sforzi che si stanno facendo sono tanti, le collaborazioni con le forze dell’ordine sono continue e costanti, ma sappiate che non ci accontenteremo, per il bene dei cittadini e del nostro amato Orte.

Il rapporto del Viminale, pur se incoraggiante, non ci fa cullare sugli allori. Vogliamo intensificare le attività di controllo in tutto il territorio con una particolare attenzione su Orte Scalo. Lì, oltre a quanto si sta facendo è necessario implementare ogni tipo di azione, da quella educativa a quella di sorveglianza, e noi ci stiamo lavorando con forza. E questa esigenza l’abbiamo elaborata prima ancora dei dati pubblicati dal Ministero dell’Interno. La sicurezza è un tema importante, e come tale va trattata perché, e ne siamo certi, solo una azione seria, attenta e condivisa da tutte le rappresentanze politiche darà risultati tangibili. Il resto rimane sciacallaggio», conclude la nota di UniAmo Orte.

©RIPRODUZIONE RISERVATA