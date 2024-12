«Saluto con grandissima soddisfazione la decisione del ministro Santanchè di finanziare con ulteriori 15 milioni di euro il bando destinato a potenziare l’offerta turistica dei cammini religiosi, una realtà sempre più rilevante nell’economia del comparto turistico nazionale». Così Marco De Carolis, responsabile del Dipartimento Turismo di FdI Lazio. «Il ministero del Turismo - continua De Carolis - ha scelto di sostenere i cammini religiosi in vista del Giubileo 2025 nell’ambito di una strategia di valorizzazione di un segmento che costituisce un asset fondamentale per l’intero ecosistema turistico, in particolare del Lazio. Gli interventi finanziati sono orientati al miglioramento dei percorsi, alla loro promozione turistica, all’adeguamento – strutturale, funzionale e impiantistico – di immobili pubblici, e alla messa in sicurezza dei percorsi». «Molte di queste misure - aggiunge - prevedono la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica, implementazione della copertura dati lungo i tracciati, creazione di hotspot Wi-Fi per zone poco coperte da segnale e dotazione di dispositivi di primo soccorso. Grande attenzione ad accessibilità e inclusività con interventi inerenti, tra gli altri, all’abbattimento di barriere architettoniche e all’installazione di segnaletica Braille». «Gli altri investimenti messi in campo sommati a queste risorse determinano un ammontare complessivo superiore ai 29 milioni di euro: ancora una risposta concreta alle aspettative di enti locali e operatori del settore», conclude De Carolis.

