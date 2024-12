CIVITAVECCHIA – «Come accaduto per l’istituzione del Comitato nazionale ad hoc nel 2022, anche oggi si mette nero su bianco l’attenzione e l’interesse nazionale per Civitavecchia».

Lo ha dichiarato Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e primo firmatario dell’emendamento su Civitavecchia e Brindisi, approvato in sede di esame della Manovra 2024.

«Grazie a un emendamento a mia prima firma – ha continuato –, redatto assieme al collega Mauro D’Attis e approvato in sede di Manovra con il parere favorevole del Governo, vengono disgiunti formalmente i Comitati interministeriali di Civitavecchia e Brindisi (che continueranno a operare parallelamente), viene previsto per legge di impostare un accordo di programma relativo ai due contesti e di prevedere un commissario che, in sinergia, al fianco e a supporto del territorio, avrà poteri speciali e risulterà determinante per accelerare l’iter procedurale per l’approvazione di progetti (pubblici e privati) e per la realizzazione delle connesse opere pubbliche. Rango nazionale, dunque, per Civitavecchia e Brindisi e per i loro territori, che tanto hanno dato in questi decenni in termini di approvvigionamento energetico nazionale e che ora giustamente ricevono un trattamento specifico in questa fase di transizione post-carbone: un’attenzione non episodica o effimera, lasciata alla buona volontà di questo o quel rappresentante istituzionale, ma contenuta stavolta in una specifica legge dello Stato. Al servizio del territorio».

