CIVITAVECCHIA – Il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio in visita alla base militare italiana di supporto Amedeo Guillet nella Repubblica del Gibuti. L'azzurro, responsabile immigrazione del partito, ha incontrato il contingente italiano, l’ambasciatore d’Italia Agostino Palese e le autorità locali. Nel corso di un collegamento con Rai News 24 ha spiegato l'importanza del lavoro del contingente nel Gibuti, crocevia geopolitico e commerciale. «All'Europa – ha detto Battilocchio -, chiederemo un sempre maggiore interesse per l'Africa. Sicuramente l'Italia è presente». «Il contingente italiano – ha continuato il deputato - sta veramente facendo il massimo a supporto della popolazione locale e in un'attività di training per l'esercito gibutino e per le forze di polizia somale. Un grande lavoro nel campo della cooperazione internazionale che deve rendere fiero ed orgoglioso il nostro paese perché l'Italia qui è veramente ben rappresentata». Un passaggio anche sul tema sempre attuale della migrazione. «La settimana prossima – ha spiegato Battilocchio - alla ripresa dei lavori parlamentari ci troveremo ad approvare in maniera definitiva il piano Mattei che rappresenta una cornice generale per una risposta finalmente strategica e sistemica al tema delle migrazioni. Noi abbiamo chiesto a Bruxelles e all'Unione europea una maggiore condivisione di responsabilità, solidarietà e oneri e questo passa attraverso piani complessivi con i paesi di origini. Ovviamente dobbiamo difendere le nostre frontiere, contrastare l'immigrazione clandestina e fare accordi con i paesi di transito però poi dobbiamo anche affrontare la problematica in maniera sistemica e strutturale attraverso interventi di cooperazione che consentano al nostro paese di aiutare dei percorsi di crescita e di sviluppo e al tempo stesso di difendere posizioni geostrategiche in Africa che sono in parte insediate da altri players internazionali e il piano Mattei – ha concluso - va in questa direzione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA