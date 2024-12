CIVITAVECCHIA – «Pur nelle grandi difficoltà che la transizione ecologica comporta, il Governo nazionale sta affrontando con decisione la decarbonizzazione in corso a Brindisi e a Civitavecchia con la chiusura delle centrali Enel». Lo confermano i deputati di Forza Italia Mauro D’Attis e Alessandro Battilocchio, anticipando anche come «la norma introdotta con il nostro emendamento al decreto sostegni che istituì il Comitato per la conversione industriale sarà rafforzata – hanno spiegato – poiché il Governo sta lavorando per dare le gambe alla definizione dell’Accordo di Programma, pensando sia alle risorse sia alle procedure di semplificazione che favoriscano i nuovi investimenti anche attraverso poteri commissariali già utilizzati per la realizzazione di opere strategiche».

Come ribadito dai due parlamentari azzurri, «i ministri Urso e Pichetto Fratin seguono con grande attenzione questa evoluzione – hanno concluso – ed è evidente l’impegno del sottosegretario Bergamotto e del viceministro Valentini su questo fronte. È essenziale la collaborazione tra tutti i livelli istituzionali comprese le regioni, i comuni e le altre parti economiche e sociali».