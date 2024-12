CIVITAVECCHIA - «C’è un ordine del giorno di Forza Italia che prevede due piccoli segnali di attenzione per il territorio, in particolare 50mila euro per Il Ponte e 50mila per l’Adamo». Lo comunica il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio che commenta questa importante novità che va a tendere una mano a due importanti associazioni che operano sul territorio da anni in settori cruciali come quello della lotta alle dipendenze e quello dell’assistenza ai malati oncologici. Adamo e Ponte, sottolinea Battilocchio «sono due realtà importanti del nostro comprensorio che portano avanti un lavoro bellissimo grazie all’impegno encomiabile dei volontari, arriva con questo odg un incoraggiamento a continuare questa bella strada di solidarietà e impegno - conclude Battilocchio - a favore soprattutto di chi è più fragile». Questi fondi sono previsti nella nuova manovra finanziaria grazie, appunto, all’ordine del giorno di Forza Italia. Un segnale di attenzione particolarmente apprezzato viste le difficoltà che le due associazioni hanno vissuto monti di difficoltà, in particolare nel corso dell’ultimo anno. Negli ultimi mesi proprio dall’Adamo si era alzato un grido d’allarme legato all’aumento di malati oncologici da trasportare a Roma o Viterbo per la Radioterapia, problemi amplificati anche dal fatto che i mezzi iniziano ad accusare le migliaia e migliaia di chilometri macinati in questi anni. Anche Il Ponte ha vissuto forti momenti di difficoltà a causa delle forti piogge che il 25 ottobre 2024 hanno messo in ginocchio la sede dell’associazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA