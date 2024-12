CIVITA CASTELLANA - Sanità e salario minimo. Sono questi, da sempre, i cavalli di battaglia della segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Shlein che, questa mattina, ha incontrato i cittadini al mercato di Civita Castellana.

«Tutti devono avere la possibilità di curarsi – ha dichiarato Schlein in corsa per le Europee -, e noi ci impegneremo affinché la sanità sia veramente pubblica e i cittadini non debbano più aspettare anni per effettuare una visita specialistica. Spesso la gente rinuncia a curarsi proprio per questo, ed in un paese civile come l’Italia questo non deve essere tollerato»

Poi la questione del salario minimo. «Bisogna far approvare in Italia la legge del salario minimo. Sotto nove euro è sfruttamento, non lavoro», ha aggiunto Shlein, intenzionata ad «abolire gli stage gratuiti che non danno dignità e non permettono ai giovani di programmare un futuro».

Infine la questione donne e lavoro. «Basta tagli sul sociale – ha concluso Schlein -. Le donne non devono essere messe nella condizione di scegliere tra il lavoro e la famiglia. Non permetteremo che si tagli ancora”. Il tour elettorale di Shlein prosegue nella Tuscia: a Viterbo, Montefiascone, Acquapendente e Tarquinia.

