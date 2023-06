TUSCANIA - «Spazi condivisi, una palestra moderna e un impianto sportivo esterno«. Il sindaco Fabio Bartolacci ha presentato il progetto elaborato per quella che sarà la nuova scuola media.

Con lui, oltre ai vincitori del progetto, c’erano anche il vicesindaco Leopoldo Liberati e ad assistere la dirigente scolastica, Paola Brugiotti, i docenti e ovviamente gli alunni.

Un’opera che stava a cuore all’amministrazione, da lasciare in eredità alle generazioni future perché possano usufruirne e godere di un ambiente accogliente e funzionale.

«E’ un progetto futuristico – ha detto il primo cittadino – che ha entusiasmato molto i ragazzi che hanno tempestato di domande i tecnici per capire cosa ne verrà fuori. Ottima anche l’impressione dei professori che hanno condiviso le scelte tecniche. La nuova struttura avrà spazi comuni importanti, una palestra moderna e un impianto sportivo esterno, dove i ragazzi potranno ritrovarsi per fare attività fisica e aggregarsi in un’ottica inclusiva».

Gli interventi saranno realizzati coi fondi del Pnrr. «La scuola – continua Bartolacci – è risultata tra i vincitori delle 190 scuole in tutta Italia. L’importo è di circa sei milioni di euro e il progetto, come prevede la norma, dovrà vedere la luce entro il 2026».